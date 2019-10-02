مدير جامعة جازان يعدِّد فوائد نظام التسجيل الذاتي

أكَّد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أنَّ التسجيل الذاتي يتيح للطالب اختيار أستاذه الجامعي والوقت المناسب له والمواد التي يرغب في تقديمها أو تأخيرها.

وأضاف القحطاني، خلال أولى اجتماعات المجلس الطلابي الأعلى للعام الأكاديمي 1441 ، أنَّ الجامعة بدأت تطبيق ذلك النظام قبل عام بثلاث كليات شملت الكلية الجامعية بصامطة وكليتي الحاسب الآلي والشريعة، ونجحت التجربة، مشيرًا إلى تطبيق ذلك النظام خلال الفصل الحالي على كليات الجامعة، حرصًا منها على بدء الدراسة في وقتها الطبيعي.

وتابع مدير جامعة جازان، إننا لا نحاسب الطلاب على الحضور من عدمه بل نحاسب عضو هيئة التدريس حال عدم حضوره للقاعة ليتم تغييبه، وبالتالي لا بدَّ أن يكون الحضور مستمرًا من أول يوم دراسي.

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جاء ذلك بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي وممثلي مجالس الكليات وممثلات الكليات عبر الدائرة، كما ناقش جدول أعمال الاجتماع انتظام الدراسة في العام الأكاديمي 1441هـ، ووضع الإرشاد الأكاديمي داخل الكليات.

وأوصى القحطاني الطلاب والطالبات أن يأخذوا حقهم كاملًا في تلقي تعليمهم الجامعي، منوهًا بأنه في حالة وجود عضو هيئة تدريس مقصر فنحن نقف مع الطالب، مبينًا أن الجامعة هي يوم دراسي كامل ولا تبدأ بساعة وتنتهي بساعة محددة فهناك معامل تعمل إلى آخر الليل لإجراء التجارب والبحوث، ويستحيل أن تنظم الجامعة جدولًا لـ60 ألف طالب وطالبة من الثامنة صباحًا وتخرجهم الساعة الثانية ظهرًا فيجب أن يعرف الطالب أن هذا النظام العالمي.

كما استمع مدير جامعة جازان إلى استفسارات الطلاب كافة والطالبات ممثلي الكليات ووجه بتسجيل العديد من النقاط لتضمينها في جدول أعمال الجلسة القادمة.