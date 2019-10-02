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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. "محمد بن سلمان" يفاجئ الجميع و يصدر قبل قليل قرار صادم وغير متوقع بشأن "سعود القحطاني"

كشف مسؤول سابق في الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أقسم لمستشاره السابق، سعود القحطاني، على تنفيذ قرار يخصه.

عــــاجل .. "محمد بن سلمان" يفاجئ الجميع و يصدر قبل قليل قرار صادم وغير متوقع بشأن "سعود القحطاني"

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ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن المسؤول الذي وصفته بأنه عمل مع أبناء الملك عبد الله بن عبدالعزيز، ويعيش في فرنسا حاليًّا، أن محمد بن سلمان، أقسم لسعود القحطاني أنه سيعيده إلى منصبه.

وقال المسؤول: إن الأمير محمد بن سلمان أقسم للمستشار المعزول من الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، بأنه سيعود إلى منصبه كما كان سابقًا بعد أن تهدأ الزوبعة، -وفق وصفه-.

ويتطابق حديث المسؤول مع ما صرح به مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" قبل فترة بأن سعود القحطاني، لا يزال يمارس عمله، وأنه شوهد في العاصمة الإماراتية أبوظبي رغم منعه من السفر.

ولفت المسؤول السابق في الديوان الملكي السعودي، إلى أن "جريمة اغتيال جمال خاشقجي أخذت وقعًا عالميًّا كبيرًا لم يكن محمد بن سلمان والملك سلمان يتصوران أن يحدث".

ورأى المسؤول السعودي، أن محمد بن سلمان الذي يقود الحكم في السعودية، سيتجاوز أزمة مقتل جمال خاشقجي، إلا أن الجريمة ستترك "ندبة كبيرة في جبينه ستستخدمها القوى الغربية لابتزازه في السنوات المقبلة"، وفق قوله.

وتضاربت الأنباء حول مصير سعود القحطاني، المتهم الأول في مقتل جمال خاشقجي؛ حيث أنه بعيد عن محاكمات فريق الاغتيال بمحاكم الرياض، فيما حذفت "تويتر" حسابه الأسبوع الماضي.