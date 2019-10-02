السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يدشن برنامج "رفق"



ظهران الجنوب 03 صفر 1441 هـ الموافق 02اكتوبر 2019 م واس

أطلقت إدارة تعليم ظهران الجنوب ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد "للبنين ـ والبنات" أمس، برنامج "رفق" لتقليل العنف في مدارس المحافظة.

ويشمل البرنامج ، إقامة ندوات حوارية لمناقشة الأدوار والمسؤوليات الوقائية المقدمة من المدرسة لتقليل العنف المدرسي على مستوى العاملين وأولياء الأمور، بهدف بناء الشخصية المتزنة السوية المتكاملة للطلبة، والحد من مشكلة العنف، وتوضيح الطرق الملائمة الوقائية والعلاجية.

كما يتضمن البرنامج إقامة الملتقيات والمحاضرات والزيارات والإذاعة المدرسية والمطويات والنشرات ووسائل التواصل الاجتماعي، وطرح عدد من المسابقات لتعزيز السلوك الإيجابي المضاد للعنف والأفلام القصيرة وبعض التغريدات والصور المعبرة.

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19:41ت م

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