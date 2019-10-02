

محايل 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

أوقفت لجنة التعديات التابعه لمحافظة محايل اليوم تعديات على مساحة 180 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بسحر آل عاصم جنوب محايل.

وأوضح محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

// انتهى //

19:41ت م

0244





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظة محايل توقف تعديات على أراضي حكومية بسحر آل عاصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.