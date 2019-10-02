بوتين : أتوقع دائمًا نشر مكالماتي مع ترامب

2019-10-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إنه لن يمانع في نشر اتصالاته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مضيفًا أنه دائمًا يعتقد أن من المحتمل نشر ما يتفوه به كلما تحدث.

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وكان الكرملين عبر الأسبوع الماضي عن أمله في عدم نشر مكالمات بوتين وترامب بعد تسريب محتوى مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني.

وجرت المكالمة في مايو لكنها تسربت في يوليو وفي سبتمبر الماضي اضطر البيت الأبيض تحت ضغط الديمقراطيين ورئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس إلى نشر محتوى المكالمة التي تضمنت طلب ترامب من نظيره الأوكراني فتح تحقيق مع جو بايدن الزعيم الديمقراطي والمنافس المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبل الأمر الذي اعتبره معارضو ترامب انحرافًا عن استخدام السلطة مطالبين بعزله.

وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي يوم الأحد إن الكونجرس الأمريكي عقد العزم على الاطلاع على اتصالات ترامب الهاتفية مع بوتين وغيره من زعماء العالم مشيرًا إلى مخاوف من احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري ربما عرض الأمن القومي للبلاد للخطر.