شكرا لقرائتكم خبر عن 28 % انخفاض السياح السعوديين.. لطمة لتركيا بعد «صفعة» توماس كوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

أكدت إحصاءات وزارة الثقافة والسياحة التركية أمس أن عدد السياح السعوديين الزائرين لتركيا انخفض بنسبة كبيرة في أغسطس 2019.

وأوردت نشرة «هوتيلييه ميدل إيست» أن بيانات الوزارة كشفت أن 100120 سعودياً زاروا تركيا في أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 28.49% عن الفترة نفسها من 2018.

وتأتي «صفعة» السياح السعوديين لتركيا بعد ضربة قوية لقطاع السياحة التركي إثر إلغاء عشرات الآلاف من السياح الغربيين زيارات لتركيا جراء انهيار شركة توماس كوك الأسبوع الماضي. وتشير إحصاءات الوزارة التركية إلى أن 6419 مواطناً إماراتياً زاروا تركيا خلال أغسطس 2019، بانخفاض نسبته 15.99% عن عددهم في أغسطس 2018.

وكانت السفارة السعودية في أنقرة أصدرت تحذيرات عدة تحض السعوديين على عدم زيارة تركيا، آخرها منتصف أغسطس الماضي.