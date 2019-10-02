شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على طريق حيوي بأبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

في بادرة تعد الأولى من نوعها في منطقة عسير؛ وجه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بإطلاق اسم أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح على طريق المحالة، وذلك تخليداً لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة أمته العربية والإسلامية والخليجية، حيث لا تزال شخصيته راسخة في تاريخ الكويت والخليج العربي.

من جانبه، كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة منطقة عسير نفذت توجيه أمير منطقة عسير بإطلاق اسم الأمير الراحل الشيخ جابر الصباح على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها، حيث يُعد الشيخ جابر الصباح الأمير الثالث عشر في عائلة الصباح، وثالث أمير لدولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، الذي وافته المنية عام 2006، بعد مسيرة حافلة من البذل والعطاء. وأشار الدكتور الحميدي إلى أن تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الشيخ جابر الصباح يأتي تخليداً لذكرى الفقيد ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديراً لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن طريق المحالة يُعد من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها لكونه يضم عددا من المعالم المميزة، منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال، فيما يبدأ مسار طريق الشيخ جابر الصباح من طريق الملك فهد وصولاً إلى طريق بني مالك ويقطعه عدد من الطرق الرئيسية، حيث يبلغ طوله 8 كيلومترات بعرض 30 متراً لمسارات الطريق، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الأمانة المتماشية مع التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبمتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز. وأكد الحميدي أن تسمية الطريق باسم الأمير الراحل تأتي عرفاناً من إمارة وأمانة منطقة عسير والجهات الرسمية بدور هذه الشخصية التاريخية التي تستحق الاحتفاء بمنجزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً لدوره المهم سابقاً على خريطة السياسة العربية والإسلامية والخليجية، بجانب العلاقات التاريخية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والكويت.