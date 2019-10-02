18 مخالفة وإغلاق 6 محلات بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة سجلت بلدية العزيزية الفرعية بمحافظة جدة 18 مخالفة، وأغلقت 6 محلات تجارية خلال جولات تفتيشية تضمنت إنذارات للمحلات التجارية وإصدار غرامات مالية على المخالفين للأنظمة البلدية، حيث رصدت 29 محلا تجاريا. وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد شافعي أن الفرق التفتيشية نفذت 29 جولة، وسجلت عددا من الإنذارات والمخالفات التجارية. وأضاف بأن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عمالة لا يحملون شهادات فضلا عن عدم ارتداء زي موحد نظيف للعاملين أو قفازات أو كمامة أو غطاء الرأس، كما لوحظ عدم وجود مصايد حشرات، وتدني مستوى النظافة العامة، إلى جانب تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحلات، وعدم تغطية فتحات الصرف الصحي بإحكام، إضافة إلى تجاوزات كبيرة منها عدم وجود سكن عمال داخل المحلات، مبينا أنه جار استكمال الإجراءات النظامية حيال المحلات ومتابعتها لضمان عدم تكرار المخالفة.



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