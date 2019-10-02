خطة طوارئ لتعويض نقص المياه المحلاة في 7 مدن بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أوضحت شركة المياه الوطنية أنها عوضت النقص الحاصل في كميات المياه المحلاة التي تغذي مدينة الدمام ومحافظات الخبر والظهران والأحساء والقطيف ورأس تنورة وتوابعها، إذ بلغ النقص المائي من المياه المحلاة 50% من قبل الجهة المنتجة، وذلك بسبب انكسار متكرر لخط نقل المياه المحلاة التابع لشركة مرافق بالجبيل، وهو ما ترتب عليه خفضها كميات الضخ خلال الأيام المقبلة.

وبين رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري أن الانكسارات الطارئة في خط المياه المحلاة التابع لشركة مرافق لا زال يسبب إرباكا في الخطط التشغيلية وضغوط الشبكة وجودة المياه، مؤكدا سرعة تفعيل خطة الطوارئ التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات الخارجة عن نطاق عمل الشركة خاصة مع تكرار حدوثها خلال العامين الماضيين، وأن هناك تواصلا مباشرا مع الجهة المنتجة للمياه والتي توقعت عودة انتهاء أعمال الصيانة الطارئة مساء السبت المقبل وعودة الضخ إلى طبيعته.

وقال «إن هذه الكسورات لن تثني الشركة عن أعمالها التطويرية والتوسعية لاستدامة وجودة الإمداد والارتقاء بمستوى خدماتها التي تقدمها لعملائها، بالإضافة إلى توسع أعمالها ونطاق ضخها خاصة في فصل الصيف والذي يرتفع خلاله الطلب على المياه المحلاة».