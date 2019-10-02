1.7 مليون ريال غرامات لمتعدين على الحيوانات بالإهمال والإساءة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة 28 مخالفا لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان 1.760.000 ريال، وذلك خلال يونيو وأغسطس من العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة للاستهلاك البشري، والتعدي على الحيوانات بالإساءة، ونقل حيوانات مشتبه بإصابتها بالأمراض بين المناطق، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية ومنها عدم وجود تراخيص أو عدم تجديدها أو التصرف بتلك المشاريع دون الرجوع للوزارة.

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وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوان، داعية ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته.

توزيع المخالفات بحسب المناطق: