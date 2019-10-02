وزير الحج: نسعى إلى بناء كيانات قادرة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أن اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج جاءت وفق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبناء كيانات قادرة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وبمعايير عالية.
وقال خلال لقاء مفتوح عقدته وزارة الحج والعمرة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف وأعضاء مجالس الإدارة والمساهمين «إن اللائحة جاءت لحفظ حقوق المساهمين وفق معايير عالية المستوى وتعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم، وفتح فرص وظيفية لأبناء المملكة»، مبينا أن الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تواكب تطلعات القيادة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.
وعن طبيعة المساهمة في الشركات أشار وزير الحج والعمرة إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر جهود مقدمي الخدمة، حيث سيكون للجميع الحق في المساهمة في أسهم تلك الشركات، وستقدم الوزارة خلال الأيام القادمة دورة للتعريف بآلية المساهمة في شركات الطوافة.
من جهته أكد الدكتور عبدالفتاح مشاط أن اللائحة التنفيذية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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