ضبط 76 مهربا بحوزتهم طنا حشيش بالحد الجنوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبط رجال حرس الحدود 1853 كجم من الحشيش، والقبض على 76 شخصا تورطوا في تهريبها خلال محرم الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني في بيان أمس أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت عن إحباط محاولات عدة لتهريب تلك الكمية من الحشيش، والقبض على المتورطين فيها، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

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وبين أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي جرى ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة وإخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود، بعون الله وتوفيقه، السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه.

جنسيات المهربين: