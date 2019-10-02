إغلاق 198 منشأة مخالفة في الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت بلدية محافظة الخبر 198 منشأة مخالفة خلال جولات رقابية استهدفت المنشآت الصحية، فيما رصدت 9035 مخالفة.

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وبلغت الجولات الرقابية التي نفذتها إدارة صحة البيئة بالبلدية خلال العام الماضي 1440هـ، 5967 جولة رقابية، استهدفت المنشآت الصحية، وذلك بهدف توعية ملاك المنشآت والعاملين فيها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفات والعقوبات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن تلك الجولات الرقابية استهدفت المنشآت الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس وغيرها من المنشآت.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في سوء النظافة في المنشآت الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، ومخالفة لعملية تذويب الأغذية المجمدة، وكذلك مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، مبينا أنه بالنسبة لمخالفات مغاسل الملابس فهي تتمثل في عدم التزام المنشأة بالنظافة العامة، وكذلك نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد المستخدمة ومخالفة وضع الملابس على الأرض مما يجعلها عرضة للتلوث.