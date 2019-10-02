إطلاق اسم جابر الصباح على طريق حيوي في أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بإطلاق اسم الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت السابق - رحمه الله - على أحد الطرق الحيوية بأبها، وذلك تخليدا لذكراه العطرة ومواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أمانة المنطقة نفذت توجيه أمير المنطقة بإطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها.
وبين أن تغيير مسمى طريق المحالة الرئيس يأتي تخليدا لذكرى الفقيد، ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديرا لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عادا طريق المحالة من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسة في مدينة أبها، كونه يضم عددا من المعالم المميزة، منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال.
مسار طريق الأمير جابر الصباح:
- يبدأ من طريق الملك فهد
- ينتهي بطريق بني مالك
- يقطعه عدد من الطرق الرئيسة
- عرضه 30 م لمسارات الطريق
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