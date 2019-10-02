محمد بن مسعود - الدمام - تكريم مجموعة "طموح التطوعية" نظمت جمعية العناية بالمساجد، بالتعاون مع "طموح التطوعية"؛ حفلها السنوي، برعاية الأمير سلطان بن سلمان. تضمن الحفل توقيع اتفاقيات وتكريم الرعاة والمساهمين في العناية بالمساجد. وكرّم الأمير سلطان بن سلمان مجموعة "طموح التطوعية"؛ لمشاركتها وتفاعلها في خدمة المجتمع، تسلمه نيابة عنها عبير الباز، مؤسِّسة الفريق. 02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 06:57 PM Advertisements تكريم مجموعة "طموح التطوعية" برعاية "سلطان بن سلمان".. جمعية العناية بالمساجد تنظم حفلها السنوي برعاية "سلطان بن سلمان".. جمعية العناية بالمساجد تنظم حفلها السنوي نظمت جمعية العناية بالمساجد، بالتعاون مع "طموح التطوعية"؛ حفلها السنوي، برعاية الأمير سلطان بن سلمان. تضمن الحفل توقيع اتفاقيات وتكريم الرعاة والمساهمين في العناية بالمساجد. وكرّم الأمير سلطان بن سلمان مجموعة "طموح التطوعية"؛ لمشاركتها وتفاعلها في خدمة المجتمع، تسلمه نيابة عنها عبير الباز، مؤسِّسة الفريق. الكلمات المفتاحية ، برعاية "سلطان بن سلمان".. جمعية العناية بالمساجد تنظم حفلها السنوي ،

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