محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) من القبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمداً وإحالتهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة. وأهابت بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضماناً لسلامتهم. وكانت "الخليج 365" قد كشفت في تقرير سابق اليوم عن القبض على قائد المركبة ونشرت تفاصيل الحادثة. 02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 06:22 PM Advertisements تأكيداً لـ"الخليج 365".. "المرور" يعلن القبض على المتصادمين عمداً في الدائر تأكيداً لـ"الخليج 365".. "المرور" يعلن القبض على المتصادمين عمداً في الدائر أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) من القبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمداً وإحالتهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة. وأهابت بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضماناً لسلامتهم. وكانت "الخليج 365" قد كشفت في تقرير سابق اليوم عن القبض على قائد المركبة ونشرت تفاصيل الحادثة. الكلمات المفتاحية ، تأكيداً لـ"الخليج 365".. "المرور" يعلن القبض على المتصادمين عمداً في الدائر ،

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