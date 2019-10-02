، بالفيديو.. ماذا تفعل هذه الطائرات وسط المباني؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - لهذا السبب يخاف منها سكان أستراليا

تخيّل أن تقف في شرفة بأحد المباني المرتفعة أو ناطحة سحاب، وفجأة تمر أمامك طائرة نقل ضخمة، وربما تنطلق نحوك مقاتلة حربية؛ هذا ما حدث مساء السبت الماضي بإحدى مدن أستراليا، وأثار مخاوف السكان.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأسترالي، قامتا بأداء عرض جوي أظهر مهارات الطيارين، وذلك في مدينة بريزبان عاصمة ولاية كوينزلاند، بأستراليا.

فقد حلقت طائرة شحن ضخمة من طراز " C-17A Globemaster" على ارتفاع منخفض، وتبعتها طائرة مقاتلة "سوبر هورنيت F / A-18F"، حلقت وسط مباني بريزبان، وقد اقتربت الطائرات حتى مسافة 100 متر تقريبًا من المباني، وذلك ضمن مهرجان "ريفر فاير" السنوي في ولاية كوينزلاند.

وتظهر أشرطة الفيديو، كيف وقف العديد من سكان بريزبان في شرفاتهم لمشاهدة الطائرات وهي تحلق أمامهم تحت أشعة الشمس.

وحسب الصحيفة: نقلت وسائل إعلام أسترالية عن الكابتن روبرت جراهام، قائد طياري مجموعة الاستعراض، قوله: "نعدكم بعرض مذهل يكشف عن خبرة الطيارين لدينا، ويليق بمهرجان كوينزلاند".

ومع ذلك يخاف سكان أستراليا من تلك الاستعراضات؛ ففي الماضي القريب، أثارت إحدى مناورات الطائرات انتقادات سكان المدينة الذين قالوا إنها ذكّرتهم بهجمات 11 سبتمبر، وحذروا من أن "خطأ بسيط" قد يتسبب في كارثة.

Advertisements