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الرياض - رنا هويدي - عاجـل : الكشف عن مصير الداعية السعودي "محمد العريفي" بعد ظهوره اليوم بشكل مفاجئ وبهذه الحالة .. (شاهد صورة) تكشف كيف أصبح؟

ظهر الداعية السعودي محمد العريفي، بشكل مفاجئ بسبب حادثة مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد اختفاء غامض لفترة طويلة عن الساحة.

عاجـل : الكشف عن مصير الداعية السعودي "محمد العريفي" بعد ظهوره اليوم بشكل مفاجئ وبهذه الحالة .. (شاهد صورة) تكشف كيف أصبح؟

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وتداول مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، صورة توثق ظهور الداعية محمد العريفي، أثناء دخوله إلى منزل اللواء عبد العزيز الفغم، لتقديم واجب العزاء لأهله.

وذكر المغردون، أنه بمجرد نزول الداعية محمد العريفي في الشارع من سيارته، احتشد الناس حوله للسلام عليه، والتقاط الصور معه، فيما سلَّم عليهم وتبادل الأحاديث معهم.

وشارك الداعية محمد العريفي، مع جمع كبير من الأمراء السعوديين والعلماء والمسؤولين في الحكومة بعزاء الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان" عبد العزيز الفغم.

وكان آخر ظهور للداعية محمد العريفي، في 20 فبراير/شباط 2019، هو يزور معالم مدينة العلا، والتي تجوّل فيها بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة، "مهرجان شتاء طنطورة" للترويج للسياحة السعودية.

ولا تزال حسابات محمد العريفي المليونية على مواقع التواصل متوقفة عن التغريد والنشر، فيما ترددت أنباء وقتها أن السلطات السعودية وضعته رهن الإقامة الجبرية