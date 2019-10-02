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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل : الأمير "محمد بن نايف" يفجر مفاجأة مدوية بشأن "الفغم" ويعلن عن خبر صادم لـ "محمد بن سلمان" (فيديو)

ظهر ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، بعد الفاجعة التي هزت القصر الملكي السعودي، فيما كشفت مصادر مفاجأة عن تحركات أمير "آل سعود" القوي.

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عـــــاجل : الأمير "محمد بن نايف" يفجر مفاجأة مدوية بشأن "الفغم" ويعلن عن خبر صادم لـ "محمد بن سلمان" (فيديو)

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وجاء ظهور محمد بن نايف الجديد على خلفية حادثة مقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي قُتل على يد صديقه.

ووثق مقطع فيديو نشرته حسابات إخبارية سعودية، الأمير محمد بن نايف وهو يزور أسرة اللواء عبد العزيز الفغم في منزلهم لتقديم واجب العزاء في "حارس الملوك" الذي كان على علاقة قوية بـ"ابن نايف".

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ورصد الفيديو الأمير محمد بن نايف، وهو يتحدث مع والد اللواء عبد العزيز الفغم وإخوته عن دور "حارس الملوك" في حماية الأسرة الحاكمة، وأن موته كان فاجعة للقصر الملكي السعودي.

هذا، وكشفت مصادر، أن ظهور محمد بن نايف، يؤكد عدم صحة التقارير التي تحدثت حول وضعه قيد الإقامة الجبرية من جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتقييد تحركاته.

ويعد ظهور الأمير محمد بن نايف، في عزاء اللواء عبد العزيز الفغم، هو الثاني خلال شهر، بعد زيارة إلى منزل المواطن السعودي خويتم بن سعد الحارثي، الذي قتل ابنه خنقًا من زميله في مدرسته بالرياض.

وكانت تقارير، ذكرت أن محمد بن نايف لا يزال قيد الإقامة الجبرية بقرار من محمد بن سلمان، منذ الإطاحة به من ولاية العهد بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2019، ولا يخرج إلا بموافقة ولي العهد.