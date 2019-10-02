السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يدشن "ملتقى شقائق الرجال" بمشاركة أكثر من 350 قيادية بمنطقة القصيم

بريدة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 اكتوبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بقاعة الاجتماعات بمجلس المنطقة في ديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, "ملتقى شقائق الرجال", بحضور صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل, وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حرم نائب أمير منطقة القصيم, ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود, ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ووكيل امارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي, ومدراء الجهات الحكومية, ومستشارات إمارة المنطقة, والمحافظين, وعميدات الكليات بالمنطقة, وأكثر من 350 قيادية من قياديات القطاعات الحكومية والأهلية واللجان.وعزف السلام الملكي فور وصول سموه مقر الحفل, تلا ذلك انطلاق فقرات الملتقى بآيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك قُدم عرض مرئي عن تمكين المرأة بالمملكة اشتمل على أنظمة منحها حقوقها, بالإضافة إلى الوظائف القيادية التي مكنتها القيادة ـ أيدها الله ـ منها وفي شتى المجالات.بعدها قدمت نائبة رئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي عرضاً عن أهدف اللجنة في تعزيز جودة عمل المرأة وتفعيل دورها من خلال العديد من البرامج التي اقامتها , مشيرة على أن اللجنة تعمل بها 24 عضوة وتنقسم إلى 6 إدارات برئاسة سمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل, وتساهم في تعزيز وتدريب وتأهيل الفتيات بالمنطقة والمنتهية بالتوظيف, تلا ذلك قدمت مديرة مدرسة القيادة بجامعة القصيم رقية الصقيه عرضاً عن منجزات المدرسة في تعزيز دور المرأة لما لها من إيجابية في الحفاظ عليها وعلى سلامتها, عبر 1250 مدربة من فتيات المنطقة بنسبة توطين وصلت إلى 100%, قدم من خلالهن اكثر من 25134 ساعة تدريبية, بعد ذلك ألقت رئيسة البلدية النسائية بأمانة المنطقة أميرة الصريخ كلمة عن منجزات الأمانة في تعزيز وتمكين المرأة, مشيرة على أن الأمانة أنشئت أول بلدية نسائية عام 1440هـ يعمل بها 18 موظفة, بالإَضافة إلى فتح إدارات التنظيم الارشادي بمحافظات عنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع وغيرها من محافظات المنطقة, عملت على اصدار أكثر من 680 شهادة صحية, ورصد أكثر من 158 مخالفة.بدورها أشارت مديرة إدارة مكافحة العدوى بالشؤون الصحية بالمنطقة عفاف الرشيدي أن تمكين المرأة بالشؤون الصحية ساهم وبشكل كبير في تعزيز دورها وباقتدار ايماناً بقدراتها, مبينة أنه قد تم تمكين أكثر من 130 قيادية في مناصب تنفيذية, وإقامة 7 دورات تدريبية لهن.كما أكدت مساعدة مدير عام إدارة تعليم القصيم هيفاء اليوسف أن تمكين المرأة وفق رؤية المملكة 2030 ساعد على المنافسة بكل جدارة, وساهم بالاهتمام بالموهبة لديها عبر معرفتها بالحقوق والواجبات وتعزيز جيل قائم على تنمية العلم والتعلم.// يتبع //18:37ت م0226

عام / الأمير فيصل بن مشعل يدشن "ملتقى شقائق الرجال" بمشاركة أكثر من 350 قيادية بمنطقة القصيم / إضافة أولى واخيرة

من جانبها أشارت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هدى الزعاق أن تمكين المرأة ساهم في تعزيز المجال الاقتصادي, مبينة أن فرع الوزارة قدم أكثر من 36 هدفا استراتيجيا لتمكين المرأة من أهمها تمكينها من الخدمات وتشجيعها على العمل التطوعي ودعم العمل الحر والعمل الجزئي لها والذي ساهم وبشكل كبير في تحقيق المنطقة لأقل نسبة بطالة نساء على مستوى المملكة.

فيما بينت المدير التنفيذي لجمعية كنوز لرعاية الانامل المبدعة غادة الربعي أن الجمعية سعت ومنذ تأسيسها على تعزيز المشاريع الصغيرة للمرأة بالمنطقة وما تحتاجه من فرص لرفع مستوى الإنتاجية بدعم وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, بالإضافة إلى توقيعها العديد من الشراكات وتنفيذها لأكثر من 10 معارض على مستوى المنطقة بهدف التعريف وخدمة الأسر وتدريب أكثر من 100 أسرة على مستوى المنطقة.

من جهتها قدمت متحدثة فريق سخاء التطوعي مرام الحماد شرحاً عن انطلاق فكرة انشاء الفريق عام 2012م والذي يعد أول فريق تطوعي نسائي على مستوى المنطقة لخدمة الأسر المتعففة, مبينة على أن الفريق ومنذ انطلاقته ساهم بخدمة 1650 أسرة متعففة عبر 320 متطوعة ومن خلال 3870 ساعة تطوعية بمشاركة 80 جهة حكومية.

كما أكدت أمينة مجلس فتيات المنطقة منال المهنا أن تمكين المرأة بالمنطقة ساهم وبجدارة في إظهار العديد من النتائج والأعمال الإيجابية, مشيرة أن مجلس فتيات المنطقة والذي يعد احدى هذه الخطوات لتمكينها قدم العديد من الدورات والأعمال التوعوية والتدريبية والتي اشتملت على ملتقى ظاهرة التحرش, ومنتدى "عمار" والذي ساهم باستضافة عدد من الرياديات بالمملكة, واستطاع المجلس بدعم سمو الأميرة عبير المنديل إنشاء أكاديمية إعداد القادة, وإطلاق برودكاست اشناف التوعوي والذي وصل عدد مستمعيه الى اكثر من 100 ألف مستمع, بالإضافة إلى معسكر تبيان والذي ساهم بتدريب ينتهي بالتوظيف لـ90 متدربة على مستوى المنطقة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, عن سعادته في هذا اليوم المبارك الذي عكس وجود عقول نسائية عالية الهمة مفعمة بالمسؤولية والتميز والتفاؤل بالمنطقة, مشيراً إلى أن ما تحظى به المرأة من دور ريادي بارز في هذه البلاد المباركة يؤكد من خلاله مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بتعزيز وتمكين دورها في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال سموه : إن امارة المنطقة ترصد ومنذ العام الماضي العديد من الإنجازات والحراك الإيجابي الذي تقدمه المرأة والذي انعكس من خلاله قدرتها الفائقة في الإنجاز والتطوير والإحساس بالمسؤولية في كافة المناصب والأعمال التي تقلدتها إلى جانب أشقائها من مسؤولي وقياديي المنطقة, مشيداً بالجهود التي تبذلها القياديات بكافة القطاعات الحكومية والأهلية.

ووجه سمو الأمير فيصل بن مشعل بإطلاق ثلاث مبادرات لتعزيز تمكين المرأة بالمنطقة عبر تشكيل أمانة عامة للملتقى, وإطلاق جائزة باسم جائزة شقائق الرجال, وإنشاء منصة لجمع كل السير الذاتية لقياديات المنطقة النسائية المتميزة, ولاستقبال الآراء والمداخلات المرتبطة بتمكينها والاستفادة منها وتطبيقها على أرض الوقع, سائلاً المولى عز وجل أن يكون الجميع على قدر المسؤولية بما توجه به القيادة ـ أيدها الله ـ, وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

18:38ت م

0227



