اجتماعي / كشافة وجوالة لجنة تنمية الشرافاء تُشارك باليوم العالمي للمسنين



وادي الدواسر 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

نظمت جوالة وكشافة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر ، أمس، برنامج ترفيهي في دار الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2019 ، الذي أُقيم تحت شعار "كبارنا بركة وعطاء " .

وأوضح رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي، أن تلك المشاركة تأتي إنطلاقاً من مبادئ الحركة الكشفية التي تضمنت إحدى مفرداتها القيام بالواجب نحو الآخرين، وأن وعد الكشافة أكد على أن يُساعد الكشاف الناس الآخرين بمد يد العطاء ، بالإضافة إلى القانون الكشفي الذي تضمنت بنوده أن يكون الكشاف نافع ، وأن مدلولات التحية الكشفية أشارت إلى أن يحترم الصغير والكبير.

وأفاد الصافي أنه بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية، للترفيه عنهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في الحياة ، تم تنظيم زيارات من قبل القادة الكشفيين باللجنة لرواد وقدامى الحركة الكشفية بالمحافظة .

يذكر أن اليوم العالمي للمسنين أحد ايام الأمم المتحدة ، ويحتفى به كل عام في الأول من أكتوبر ، وتم إقراره منذ عام 1990م ، ويهدف الى الاحتفاء بما أنجزه كبار السن للمجتمع ، ولفت الإنتباه إلى هذه الفئة العمرية التي أسهمت في تنمية المجتمعات والزيادة من قدرتها على مواصلة الإسهام.

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18:20ت م

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