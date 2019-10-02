السعودية اليوم / جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي تأتي ضمن الدعم المستمر من المملكة لتشجيع الاهتمام بالعمل البيئي الإسلامي المشترك



الرباط 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس اللجنة العليا لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بالبيئة وصون مواردها في دولنا الإسلامية.

وقال الطريقي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة اليوم بالرباط، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج: "إن جائزة المملكة العربية

وأضاف : "إننا مطمئنون ومتفائلون للتطور الذي تشهده الجائزة وللنقلة النوعية التي تحققت لها بفضل الجهود المقدرة التي يبذلها أصحاب المعالي و أعضاء اللجنة العليا للجائزة، والأعضاء الفنيون والخبراء المحكمون وبفضل التجربة الكبيرة والخبرة المتميزة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ولمديرها العام معالي الدكتور سالم بن محمد المالك بصفته الأمين العام للجائزة".

يذكر أن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي تُمنح كل سنتين، وتهدف إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. وتعتبر الجائزة كذلك إحدى الدعائم المهمة في تشجيع العمل البيئي الدولي المشترك ونشر الوعي بقضاياه، وحافزاً للمؤسسات والأفراد من أجل تأمين المستقبل البيئي في العالم الإسلامي ومستقبل البيئة الإنسانية بشكل عام.

// انتهى //

18:18ت م

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الرباط 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس اللجنة العليا لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بالبيئة وصون مواردها في دولنا الإسلامية.وقال الطريقي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة اليوم بالرباط، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج: "إن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، جاءت لتوسيع نطاقها من العربية إلى الإسلامية، وأنيط بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أعمال أمانة الجائزة، تأتي ضمن الدعم المستمر من المملكة العربية السعودية لتشجيع الاهتمام بالعمل البيئي الإسلامي المشترك، وانفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة وحمايتها، والعناية بقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة".وأضاف : "إننا مطمئنون ومتفائلون للتطور الذي تشهده الجائزة وللنقلة النوعية التي تحققت لها بفضل الجهود المقدرة التي يبذلها أصحاب المعالي و أعضاء اللجنة العليا للجائزة، والأعضاء الفنيون والخبراء المحكمون وبفضل التجربة الكبيرة والخبرة المتميزة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ولمديرها العام معالي الدكتور سالم بن محمد المالك بصفته الأمين العام للجائزة".يذكر أن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي تُمنح كل سنتين، وتهدف إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. وتعتبر الجائزة كذلك إحدى الدعائم المهمة في تشجيع العمل البيئي الدولي المشترك ونشر الوعي بقضاياه، وحافزاً للمؤسسات والأفراد من أجل تأمين المستقبل البيئي في العالم الإسلامي ومستقبل البيئة الإنسانية بشكل عام.// انتهى //18:18ت م0218

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