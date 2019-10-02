السعودية اليوم / تعليم تبوك ينفذ برنامج " المعلم المسعف " بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي



تبوك 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم, بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج التدريبي " المعلم المسعف ", وذلك بمقر المتوسطة السادسة والثلاثين بتبوك.

وأفادت مديرة إدارة الشؤون الصحية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس أن البرنامج يهدف إلى تدريب المعلمين والمعلمات والمرشدين والصحيين والمرشدات على مبادئ الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي للحالات التي قد تحدث في المدرسة أو المنزل وتحتاج تدخلاً سريعاً وتزويد المعلمين والمعلمات بقواعدها الصحيحة وطريقة تنفيذها ، مشيرة إلى أن موعد تنفيذ البرنامج سيكون كل يوم اثنين من كل أسبوع خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمات والمرشدات الصحيات في مقر المتوسطة الــ36 وكل يوم أربعاء من كل أسبوع خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمرشدين الصحيين في مقر الهلال الأحمر بتبوك، مضيفة أن البرنامج سيشمل تنفيذ محاضرات توعوية تثقيفية عن الإسعافات الأولية للطلاب والطالبات للمرحلة المتوسطة والثانوية.

// انتهى //

18:09ت م

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