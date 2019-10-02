السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل وزير التجارة والاستثمار ورؤساء الغرف بمناطق المملكة



حائل 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم معالي وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي بحضور صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة حائل ووكيل الامارة عادل بن صالح ال الشيخ ورئيس مجلس الغرف

وفي مستهل اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالجميع وبضيوف المملكة والمنطقة من دول الخليج ، منوهاً سموه بالمرحلة التطويرية الشاملة التي تعيشها مناطق المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين ـ حفظهما الله ـ مبيناً أن منطقة حائل أسوة بالمناطق الأخرى نالت نصيبها من الدعم .

واستعرض أمير منطقة حائل المزايا المتعددة بالمنطقة والتي ستسهم مستقبلاً بازدهار مضاعف لها بإذن الله وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 .

من جهة أخرى عقد أمير منطقة حائل وبحضور سمو نائبه اجتماعا مع معالي وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي وبحضور عدد من المسئولين ناقش خلالها جوانب تنموية وتطويرية في المنطقة وركز على كل مايخدم المنطقة وأهلها في مدينة حائل وفي المحافظات والمدن والقرى التابعة لها .

//انتهى//

18:03ت م

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حائل 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم معالي وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي بحضور صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة حائل ووكيل الامارة عادل بن صالح ال الشيخ ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ورؤساء الغرف بمناطق المملكة .وفي مستهل اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالجميع وبضيوف المملكة والمنطقة من دول الخليج ، منوهاً سموه بالمرحلة التطويرية الشاملة التي تعيشها مناطق المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين ـ حفظهما الله ـ مبيناً أن منطقة حائل أسوة بالمناطق الأخرى نالت نصيبها من الدعم .واستعرض أمير منطقة حائل المزايا المتعددة بالمنطقة والتي ستسهم مستقبلاً بازدهار مضاعف لها بإذن الله وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 .من جهة أخرى عقد أمير منطقة حائل وبحضور سمو نائبه اجتماعا مع معالي وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي وبحضور عدد من المسئولين ناقش خلالها جوانب تنموية وتطويرية في المنطقة وركز على كل مايخدم المنطقة وأهلها في مدينة حائل وفي المحافظات والمدن والقرى التابعة لها .//انتهى//18:03ت م0211

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