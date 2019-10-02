السعودية اليوم / سفارة المملكة بجاكرتا تختتم فعاليات اليوم الوطني الـ 89



جاكرتا 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت سفارة المملكة لدى إندونيسيا اليوم, فعاليات اليوم الوطني الـ 89 المقامة في معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عصام عابد الثقفي, وعميد معهد العلوم الإسلامية والعربية بجارتا الدكتور غازي السدحان, وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

يذكر أن معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا يخرج سنوياً أكثر من 1500 طالب وطالبة, ويقوم بالإشراف عليه نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال العلوم الإدارية والمالية والشريعه واللغة العربية.

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17:30ت م

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