شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم الحوادث يوضح بشأن المهام الجوية في جبل جالس ومدرسة في عدن والان مع التفاصيل
تحدث المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، بشأن المهام الجوية في جبل جالس ومدرسة النصر بعدن.
وقال خلال مؤتمر صحفي إن "قوات التحالف نفذت مهمة جوية على تجمع لمليشيا الحوثي في جبل جالس".
وبين المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن الإجراءات المتبعة في تنفيذ مهمة عسكرية على مستودع للأسلحة الحوثية جنوب مدينة باقم اليمنية بتاريخ 2/11/2017 تتوافق مع القانون الدولي.
وتابع أن "استهداف التحالف العربي لقمة جبل جالس يوم 21/6/2016 كان مشروعًا نظرًا لاستيلاء مليشيا الحوثي على مبني عليها".
وأشار إلى أن "قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على منطقة مدرسة النصر في عدن".
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