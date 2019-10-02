السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر يلتقي وزير الدفاع

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر يلتقي وزير الدفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:44 مساءً, 2 أكتوبر 2019 م المناطق _ نيامي التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وزير الدفاع النيجري ايسوفو كتانبي، في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة نيامي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر، وسٌبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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