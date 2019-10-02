السعودية | “الصندوق العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر سبتمبر

المناطق _ الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 1.173 مليار ومائة وثلاثة وسبعين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2019.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي له اليوم أن 220.5 مليون ريال خصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 952.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، موضحاً أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”،

ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019، بلغت 8.108 تمانيه مليارات ومائة وثمانية ملايين ريال.

وبين أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيس في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول ، مشيراً إلى إن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي “التمويل المدعوم” بلغت نحو 1.595 مليار وخمسمائة وخمسة وتسعين مليون ريال حتى الشهر الماضي، فيما جرى إيداع 6.513 ستة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليون ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من كافة القطاعات العسكرية.

وأشار الصندوق إلى أن إعلان إيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم يؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب وتمكينهم من الاستفادة من كافة البرامج والمبادرات التي توفر لهم عدة خيارات متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية.

وأكد أن الصندوق اهتمامه بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، مؤكداً استمرارية البرامج والمبادرات المعلن عنها، موضحاً أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتم خمسون عاماً جرى تمديدها لمدة ستة إضافية تمتد حتى نهاية شهر مارس 2020م.

يذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية تعمل طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري

و مركز العناية بالمستفيد 199088, وجميعها مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.