، "الطريقي": 17 فائزًا من 13 دولة بجائزة المملكة للإدارة البيئية بالعالم الإسلامي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد على حرص القيادة على رفع مستواها بما يخدم العمل المشترك

أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، اليوم، بالرباط؛ أنه تم تسليم جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي لـ17 فائزًا من 13 دولة إسلامية، منوهًا إلى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبيئة وصون مواردها في دولنا الإسلامية.

وقال الطريقي: إن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، التي حظيت بالموافقة السامية على توسيع نطاقها من العربية إلى الإسلامية، وأنيط بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أعمال أمانة الجائزة؛ تأتي ضمن الدعم المستمر من المملكة العربية السعودية لتشجيع الاهتمام بالعمل البيئي الإسلامي المشترك، وانفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة وحمايتها، والعناية بقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة.

وأضاف قائلا: "إننا مطمئنون ومتفائلون للتطور الذي تشهده الجائزة، وللنقلة النوعية التي تحققت لها بفضل الجهود المقدرة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة العليا للجائزة، والأعضاء الفنيون والخبراء المحكمون، وبفضل التجربة الكبيرة والخبرة المتميزة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ولمديرها العام معالي الدكتور سالم بن محمد المالك بصفته الأمين العام للجائزة".

يذكر أن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، تُمنح الجائزة كل سنتين، وتهدف إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. وتعتبر الجائزة كذلك إحدى الدعائم المهمة في تشجيع العمل البيئي الدولي المشترك ونشر الوعي بقضاياه، وحافزاً للمؤسسات والأفراد من أجل تأمين المستقبل البيئي في العالم الإسلامي ومستقبل البيئة الإنسانية بشكل عام.