السعودية تهنئ اليهود لأول مرة

هنأت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليهود بمناسبة حلول "رأس السنة العبرية الجديدة". وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

ونشر عدد من الصحفيين الأمريكيين اليهود، صورة بطاقة معايدة وصلتهم بشكل شخصي، من السفارة السعودية في الولايات المتحدة لتهنئتهم بالسنة العبرية الجديدة.

وكتب على البطاقة "السفارة السعودية في واشنطن.. بمناسبة رأس السنة الجديدة، سعادة سفيرة المملكة العربية السعودية، ريما بندر آل سعود، تبعث بأمنياتها لكم بعام سعيد وجميل".

وكتبت إحدى عبارات التهنئة بالصيغة العبرية: "شانا توفا" (سنة سعيدة)، فيما لم تنشر السفارة أو حتى السفيرة، بطاقات التهنئة على حسابيهما بموقع تويتر.

ووفق تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، رفض مصدران في وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء، التعليق لمراسلها على تهنئة السفارة السعودية في واشنطن بمناسبة السنة العبرية الجديدة.