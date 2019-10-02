السعودية تكشف حقيقة وجود فساد بمحطة قطار جدة

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن وحدة الرصد لديها لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة.

ودعا شخص أن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك، وتم إحضاره والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته".

وتوصلت النيابة العامة السعودية كذلك من خلال مجريات التحقيق، إلى أن المذكور سبق أن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه فصل من عمله بسبب إجراءات عمالية، وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات اختلاس مزعومة، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية في محافظة جدة، وفقا وكالة الأنباء السعودية واس.

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وفي ذات السياق، أكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنه "سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقا للأنظمة والتعليمات المقررة، منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام، لافتا الى أنه لم يسبق أن قدم أي مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم.

وأعلنت إمارة منطقة مكة أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني السعودي بجدة، باشرت إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

وأصدر مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، أوامر بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين.