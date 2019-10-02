شهدت محافظة الطائف صباح اليوم الأربعاء حادث مؤسف لإنتحار رجل أربعيني ورب أسرة إثر خلاف عائلي بطريقة شنيعة. وتفصيلاً ، فقد شنق الرجل نفسه في بايكة سيارته بفناء منزله ، فيما ظلت الأسرة تبحث عنه دون أن يخطر ببالها ما فعله.

وتلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغ من نجلة الضحية بلاغ يفيد بإختفائه ، لتتمكن الدوريات الأمنية من العثور على جثته داخل موقف السيارة ، وتبين أن خلاف وقع مع زوجته قبيل الحادث.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن ينتحر شنقا في بايكة سيارته بالطائف.. هذا ما حدث مع زوجته قبيل الواقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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