حرس الحدود يطيح بـ76 شخصًا بينهم 4 مواطنين حاولوا تهريب طنين حشيش مخدر

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1853) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على 76 شخصًا متورطًا في عملية التهريب.

وقال متحدث حرس الحدود، إن من بين المتورطين 4 مواطنين، و43 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و19 من الجنسية اليمنية، و9 من الجنسية الصومالية، وشخص مجهول الهوية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأكد أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي جرى ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة وإخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه.