خادم الحرمين يصل الرياض قادمًا من جدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم إلى الرياض قادمًا من جدة .

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين بصالة التشريفات كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، والأمير سعود بن عبدالله الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، و الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد غادر جدة في وقت سابق اليوم .

وقد كان في وداع خادم الحرمين الشريفين في الصالة الملكية بالمطار، الأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير متعب بن سعود بن سعد، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.