الأرصاد: سُحب رعدية ممطرة وعوالق ترابية على مكة والمدينة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعبر تقرير نشره الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن هناك سحبًا رعدية ممطرة وعوالق ترابية على مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الكبرى 39، والصغرى بلغت 27، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 90%.

وفيما يتعلق بالمدينة المنورة، فأوضحت «هيئة الأرصاد» أن هناك سحبًا رعدية، ودرجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28 درجة، فيما ستكون نسبة الرطوبة 50%.

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ومساء أمس، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمال هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية راجين من الله السلامة للجميع.