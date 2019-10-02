«خطة طوارئ» لتعويض نقص المياه في مدن ومحافظات بالشرقية

قالت شركة المياه الوطنية، إنه تم تعويض النقص الحاصل في كميات المياه المحلاة التي تغذي «الدمام، الخبر، الظهران، الأحساء، القطيف، رأس تنورة وما جاورها».

وأشارت الشركة، اليوم الأربعاء، إلى أن النقص بلغ 50% من قبل الجهة المختصة؛ نتيجة لانكسار متكرر لخط نقل المياه المحلاة التابع لشركة مرافق بالجبيل، الأمر الذي ترتب عليه خفض كميات الضخ خلال الأيام الماضية.

وأوضح رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن الانكسارات الطارئة في خط المياه المحلاة التابع لشركة مرافق، ما زال يسبب إرباكًا في الخطط التشغيلية للشركة ويؤثر على جودة المياه، مؤكدًا سرعة تفعيل خطة الطوارئ التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات الخارجة عن نطاق عمل الشركة، خاصة مع تكرار حدوثها خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن هناك تواصلًا مباشرًا مع الجهة المنتجة للمياه، والتي توقعت انتهاء أعمال الصيانة، مساء السبت القادم، وعودة ضخ المياه إلى طبيعتها.

وأضاف الشراري، أن مثل هذه الحالات الطارئة لن تثني الشركة، في أعمالها التطويرية والتوسعية للاستدامة وجودة الإمداد والارتقاء بمستوى خدماتها التي تقدمها لعملائها، بالإضافة إلى زيادة ضخ المياه المحلاة التي يرتفع عليها الطلب خاصة في فصل الصيف.