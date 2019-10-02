علمت «عاجل»، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الجزائية المتخصصة، ستعقد أولى جلسات محاكمة خلية إرهابية تضم 45 متهمًا، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أن أفراد الخلية المذكورة تورطوا في عدة جرائم، أبرزها استهداف رجال أمن، يتصدرهم الشهيد العميد كتاب الحمادي، رحمه الله.
كما يتهم بعضهم بالهجوم المسلح على مركز سويف الحدودي في محافظة عرعر، وتشمل القائمة جرائم أخرى.
وأوضحت المصادر اشتراك بعض عناصرها في تفجير دور العبادة بعدة مناطق، لاسيما مسجد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، إلى جانب مسجدي المشهد والرضا في نجران والأحساء.
كانت هذه تفاصيل خبر تضم 45 متهمًا.. الجزائية تبدأ محاكمة خلية استهداف رجال الأمن ودور العبادة «قريبًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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