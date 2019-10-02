«فلكية جدة» توضّح حقيقة تعرُّض الأرض لظلام دامس مدته 6 أيام

نفى رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، صحة ما يقال عن تقديم العلماء استنتاجًا، بأن الأرض ستغرق في ظلام دامس لمدة 6 أيام؛ بسبب عاصفة شمسية هائلة، لافتًا إلى أنها مجرد شائعة.

وقال أبوزاهرة، إن الشائعة تقول إن هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة كل 250 عامًا، وستكون في ديسمبر من العام الجاري، ويمكن أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، ويمكن أن تتسبب بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة، وأنه يجب على من يعانون الحساسية الامتناع عن الجهد البدني المفرط.

وأكَّد أن تلك المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلًا، فالشمس تمر حاليًا بأعمق نقطة في مرحلة الحد الأدنى لنشاطها، وهي خاملة، وظهور البقع الشمسية على سطحها شبه نادرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الادعاء فيه بحدوث أيام من الظلام الدامس؛ حيث ظهرت شائعات مماثلة في الأعوام 2012 و2014 و2015 و2016 و2017، وإن اختلف سرد القصة.

وشدَّد أبوزاهرة على ضرورة التأكُّد من صحة المعلومات ومصدرها؛ قبل القيام بنشرها وتناقلها، وعدم الوقوع فريسة للأخبار المزيفة، ومثل هذه القصص للأسف الشديد تنتشر بسرعة، وتجد من يروِّج لها دون التأكُّد من صحتها؛ بهدف تضليل الناس.