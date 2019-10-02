النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة

وتوصلت النيابة كذلك من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور، سبق وأن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة. من جانب آخر أكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقاً للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.
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