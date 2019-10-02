السعودية اليوم / إدارة تعليم صبيا تستضيف اللقاء الدوري لمديري التعليم بالحد الجنوبي



صبيا 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

استضافت إدارة تعليم صبيا اليوم ، اللقاء الدوري لمديري التعليم في الحد الجنوبي تحت عنوان "الفرص والتحديات" ، وذلك بمكتب تعليم الداير بحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، ومدير عام مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم، مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي الدكتور أحمد قرَّان الغامدي .

وتضمن اللقاء تدريباً عملياً اشتمل على عدد من أوراق العمل، والمداخلات من القيادات التربوية والتعليمية، وعدد من التدريبات المركزة؛ للخروج بتوصيات ومقترحات تدعم العملية التعليمية بالحد الجنوبي.

وأكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي حرص وزارة التعليم على دعم إدارات التعليم في الحد الجنوبي الذي سجل طلابه وطالبات وكوادره التعليمية قصص كفاح ونجاح في العديد من الجوائز على مستوى المملكة والخليج.

وقال الحازمي خلال فعاليات تدريب "الحلول التعليمية والتربوية لمدارس الحد الجنوبي" إن العمل في الشريط الحدودي يعد عملاً متكاملاً بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، مؤملاً أن تكون الاستفادة من هذا اللقاء في الخروج بإستراتيجيات واضحة المعالم ، تسهم في تجويد وتطوير العمل في الحد الجنوبي، مثمنا الجهود التي يبذلها منسوبو مدارس الحد الجنوبي في سبيل استمرار العملية التعليمية، وتوفير البيئة التربوية المناسبة للطلاب والطالبات.

يُذكر أن اللقاء السنوي لمديري التعليم في الحد الجنوبي يقام بشكل دوري في إدارات التعليم بالحد الجنوبي، وتشارك فيه إدارات التعليم بجازان، ونجران، وصبيا، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، وبمشاركة مكاتب التعليم في الحد الجنوبي التي تشمل مكاتب الداير، والعارضة، وصامطة، وأحد المسارحة، والجربة، والفرشة.

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16:54ت م

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