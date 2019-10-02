السعودية اليوم / الدكتور العامري يفتتح ورشة عمل بناء الخطة الاستراتيجية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم، ورشة عمل"بناء الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 - 2024م"، التي أقيمت في مبنى المؤتمرات بالجامعة، بحضور عدد منمسؤولي ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

وأوضح معالي مدير الجامعة أن الورشة تهدف لإيجاد فهم مشترك بين قيادات الجامعة على المجالات الرئيسة للخطة الاستراتيجية وأهمية تطويرها والعمل بها مع فهم أدوارهم القادمة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيراً إلى أن العصف الذهني في الورشة سوف يحدد فيه الأطر والآفاق للخطة على أن تكون خطة واقعية طموحة نستطيع من خلالها أن نضع أهداف وبرامج عمل تنقلنا من حيث نحن الآن إلى حيث يجب أن نكون.

وبيّن العامري، أن الخطة الاستراتيجية لا بد أن تغطي جميع المحاور التي تهتم فيها الجامعة بدءًمن المحور التعليمي ومحور البحث العلمي ومحور خدمة المجتمع والمحور الفكري ومحور التطوير والاستثمارومحور الجودة والمحور الإداري والمحور التقني، ولا نريد أن نقف على حد معين نحاول أن نقترح ونطلق العنانفيما نراه في صالح الجامعة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيراً إلى أن الدولة تعول الكثير على خريجي هذهالجامعة الذين يقومون بدور كبير في إنجازات الوطن وخدمة المجتمع وخاصة في بعض تخصصاتها التي تكونرافد قوي لمؤسساتها.

وتمنى معاليه، بأن تضع هذه الخطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على الطريق الصحيح لكونها نابعة من طرح أفكار منسوبيها وأن تخرج هذه الورشة بنتائج متميزة، وبعد انتهاء المسودة الأولى للخطة سيكون هناك ورشة عمل للمراجعة من باب تجويد العمل وضبطه للخروج بخطة استراتيجية يمكن العمل بها، مقدماً شكره لفريق العمل القائم على بناء الخطة الاستراتيجية بقيادة الدكتور أحمد الجبيلي.

من جانبه، بين مستشار معالي مدير الجامعة للتطوير والجودة الدكتور أحمد الجبيلي أن الخطة تستهدف الهيكل التنظيمي، والقيادات النسائية، وثقافة التميز، والبنية الأكاديمية، والبحث العلمي، والاستقرار المالي، وتقنيةالمعلومات، وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير مهارات الطلاب، ومدينة الملك عبدالله للطالبات، والصورة الذهنيةللجامعة، والتبادل المعرفي والابتكار وريادة الأعمال.

وأشار الدكتور الجبيلي، إلى أن بناء الخطة الاستراتيجية تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، وأن مؤسسات التعليمالعالي أثبتت التجربة أنها تتعامل مع المعرفة، والمعرفة لا بد من تطورها خصوصاً في مجال البحث العلمي، وكذلكتحتاج إلى خطط وبرامج زمنية، منوهاً بأهمية الموارد المؤسسية للجامعة ويجب أن تكون سنوية، وعوامل نجاحالتخطيط الاستراتيجي، وأهم عمليات التخطيط، والهدف النهائي من الخطة.

// انتهى //

16:48ت م

0185





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور العامري يفتتح ورشة عمل بناء الخطة الاستراتيجية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.