

باريس 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم، بعد مشاركته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وكان في وداع سموه في مطار باريس بورجيه، عدد من المسؤولين ، وأعضاء سفارة المملكة والملحقيات التابعة لها.

// انتهى //

16:43ت م

0181





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير منصور بن متعب يغادر باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.