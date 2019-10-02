السعودية اليوم / المجلس البلدي بمحافظة بقيق يعقد جلسته الاعتيادية



بقيق 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة بقيق أمس, جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين, برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل عايد, وذلك بمقر المجلس بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع قدم رئيس وأعضاء المجلس شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على تدشينه لمبنى المجلس البلدي بالمحافظة, الذي يأتي امتداداً لحرص القيادة بتواصل الجهات مع المواطنين والمقيمين, كما سيؤدي إلى سهولة استقبال ملاحظات المواطنين بشكل دوري.

وناقشت الجلسة حل مشكلة أعمدة الإنارة في الكوبري الشمالي لمحافظة بقيق, حيث جرى تركيب الإنارة قبل فترة طويلة ولم يتم تشغيلها حتى الأن بسبب وجود عوائق لتشغيل المشروع, مؤكدين في الوقت نفسه أنه جرى إيجاد حل بشأن إنارة الكوبري الشمالي بمحافظة بقيق وسيتم تطبيقها قريباً.

وتطرق المجلس إلى مناقشة مجريات الملاعب ومراحل تنفيذها, بالإضافة إلى الصالات الأفراح والرياضية التي تم طرحها من قبل البلدية في إذا جرى التقدم لها للاستثمار من أجل البدء بالعمل بها لخدمة أهالي المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس وأعضاء المجلس شكرهم لرئيس ونائب رئيس بلدية محافظة بقيق على جهودهم المبذولة في طرح وتنفيذ المشاريع لخدمة المحافظة.

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16:41ت م

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