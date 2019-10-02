السعودية اليوم / معرض الصقور في نسخته الثانية ينطلق بالقرب من مقر "واجهة الرياض"



الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

كشف نادي الصقور عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض الصقور والصيد السعودي الذي ينطلق خلال الفترة من 11 إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، موضحًا بأن المعرض في دورته الجديدة يقام على مساحة تقارب 36 ألف متر مربع، وذلك على امتداد طريق المطار بالقرب من واجهة الرياض.

وأشار النادي في بيان له اليوم إلى أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 30 قسمًا من بينها أقسام عارضي ومنتجي الصقور، والأسلحة، ومستلزمات الصيد والرحلات البرية، ومستلزمات الصقور، ومركزاً تعريفياً بالصقور وتاريخها، إضافة إلى العديد من الأقسام المتنوعة.

ويستقطب المعرض في هذه الدورة أكثر من 350 عارضاً من مختلف دول العالم، وذلك لتوفير أفضل الخيارات وأوسعها للمهتمين بالصقور وهواية الصيد.

كما سيتضمن معرض الصقور والصيد مسرحاً ثقافياً تقام عليه أمسيات شعرية، وندوات، وورش عمل، بالإضافة إلى قسم مخصص للفن التشكيلي والعروض البصرية، وفعاليات ترفيهية تناسب مع جميع أفراد العائلة.

وحول أوقات العمل في المعرض أوضح نادي الصقور بأن استقبال الزائرين والزائرات سيبدأ عند الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام المعرض الخمسة.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

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16:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.