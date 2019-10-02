السعودية اليوم / "الصحة" تنظم المؤتمر العالمي لطب الكوارث بالرياض



الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, تنظم وزارة الصحة المؤتمر العالمي لطب الكوارث الذي سيعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 - 14 اكتوبر 2019م, وذلك تحت شعار "من أجل تحقيق شمولية الاستعداد والإستجابة للطوارئ".

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة إلى إنشاء منصة التميز لتبادل المعرفة والخبرات في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث وإدارة الأزمات وتعزيز الإبتكار، والرؤى، والبحث والتعاون في هذا المجال.

كما سيناقش المؤتمر عدداً من المحاور التالية ومن أبرزها التأهب للطوارئ، وتقييم المخاطر، والطب الميداني والرعاية قبل دخول المستشفى في حالات الكوارث، والاستجابة للطوارئ، وفرق الإستجابة والتدابير الطبية المضادة، والتعليم والتدريب والبحث في طب الكوارث, إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات.

ويمكن للمهتمين والراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.i-cdm.com/.

// انتهى //

16:16ت م

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