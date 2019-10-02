السعودية اليوم / حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية



الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر محرم من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1853) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (76) شخصاً، بينهم (43) متهماً من الجنسية الأثيوبية، و (19) متهماً من الجنسية اليمنية، و(9) متهمين من الجنسية الصومالية، و (4) متهمين من الجنسية

وبيّن أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي جرى ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة وإخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود، بعون الله وتوفيقه، السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه.

// انتهى //

16:13ت م

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الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر محرم من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1853) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (76) شخصاً، بينهم (43) متهماً من الجنسية الأثيوبية، و (19) متهماً من الجنسية اليمنية، و(9) متهمين من الجنسية الصومالية، و (4) متهمين من الجنسية السعودية ، و(1) مجهول الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.وبيّن أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي جرى ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة وإخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود، بعون الله وتوفيقه، السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه.// انتهى //16:13ت م0165

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.