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هزاع المنصوري ينشر صورة لـ مكة من الفضاء

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2019-10-02

هزاع المنصوري ينشر صورة لـ مكة من الفضاء

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري صورة من الفضاء لمكة المكرمة وعلق عليها بالقول: “صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية الشقيقة”.

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والمنصوري هو أول رائد فضاء في تاريخ الإمارات، وقد سافر عبر مكوك فضائي إلى محطة الفضاء الدولية قبل عدة أيام في أول تجربة للإمارات في هذا المجال.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن المنصوري سوف يعود غدًا من رحلته الفضائية.




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