حرس الحدود يحبط محاولات تهريب قرابة 2 طن حشيش في جازان ونجران وعسير

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر محرم من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (١٨٥٣) ألف وثمان مئة وثلاثة وخمسون كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٧٦)، بينهم (٤٣) متهماً من الجنسية الأثيوبية، و(١٩) متهمًا من الجنسية اليمنية، و(٩) متهمين من الجنسية الصومالية، و(٤) متهمين من الجنسية السعودية، ومتهم واحد مجهول الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة واخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود، بعون الله وتوفيقه، السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه.