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الان تتابع بلدية جدة التاريخية تخالف وتزيل عددًا من المحلات والبسطات العشوائية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي
رصدت بلدية جدة التاريخية (15) محلًا تجاريًا ضمن حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، حيث بلغ عدد المحلات التي تم زيارتها (22) محلًا، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها خلال الفترة ذاتها (3) محلات.
وكشف المهندس أيمن دمنهوري رئيس بلدية جدة التاريخية، عن قيام مراقبي البلدية بعدد من الحملات الميدانية بشقيها الرقابي والتنفيذي (الإشعار- الإغلاق) بغرض التأكد من الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة والوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية الخاصة لممارسة النشاط، مشيرًا إلى أن الحملات استهدفت المحلات التجارية والبسطات العشوائية، لافتًا إلى أن الهدف من الحملات هو التأكد من الرخص وتوفر البطاقات الصحية للعاملين ونظافتهم الشخصية والتأكد من استيفاء المنشأة لكافة الاشتراطات الصحية ومتابعة تاريخ وصلاحية انتهاء المنتجات لتلافي أي مخالفات قد تحصل، وتصحيح أوضاع المحلات المخالفة.
وأشار رئيس بلدية جدة التاريخية إلى أنه قد تم الوقوف على (22) من محلات بيع السلع المتنوعة، مبينًا أنه تم إشعار (12) من المحلات المخالفة وإغلاق (3) محلات كما تم مصادرة (53) من المعسل غير الصالح للاستخدام فيما استوفت (7) محلات للشروط البلدية.
وأضاف أنه تم رصد وإزالة (18) بسطة عشوائية خلال الحملة في عدد من الساحات الرئيسية بمنطقة البلد، مؤكدًا استمرار الجهود لمكافحة جميع أنواع المخالفات واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين.
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