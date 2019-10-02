، جامعة الطائف تستعرض دور الابتكار وريادة الأعمال في رؤية 2030 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت جامعة الطائف، اليوم نقاشاً ثرياً حول قضايا الابتكار وريادة الأعمال والأفكار الإبداعية ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، ضمن برنامج "الإثراء المعرفي" الثاني، الذي نظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، وشهد حضوراً كبيراً من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل جمال عبدالرحمن الزامل، خلال مشاركته في البرنامج أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم أجمع، وبات تأثيرها قويًا على المؤشرات الاقتصادية للدول مؤكدا أن الحكومات تسعى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعمها لتطوير سوق العمل، وخلق بيئة قابلة لمواجهة التحديات، في ظل مفهوم ريادة الأعمال.
بدوره، نوه الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة الدكتور فيصل أحمد علاف، إلى أن رؤية المملكة 2030 تخلق العديد من الفرص لرواد الأعمال في المملكة، مبيناً حرص القيادة ومؤسسات الدولة على أن تكون تلك الفرص الاقتصادية متاحة وظاهرة لجميع رواد الأعمال، للإسهام في تنمية مجتمعهم، واقتصاد بلادهم.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 03:51 PMجامعة الطائف تستعرض دور الابتكار وريادة الأعمال في رؤية 2030
شهدت جامعة الطائف، اليوم نقاشاً ثرياً حول قضايا الابتكار وريادة الأعمال والأفكار الإبداعية ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، ضمن برنامج "الإثراء المعرفي" الثاني، الذي نظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، وشهد حضوراً كبيراً من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل جمال عبدالرحمن الزامل، خلال مشاركته في البرنامج أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم أجمع، وبات تأثيرها قويًا على المؤشرات الاقتصادية للدول مؤكدا أن الحكومات تسعى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعمها لتطوير سوق العمل، وخلق بيئة قابلة لمواجهة التحديات، في ظل مفهوم ريادة الأعمال.
بدوره، نوه الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة الدكتور فيصل أحمد علاف، إلى أن رؤية المملكة 2030 تخلق العديد من الفرص لرواد الأعمال في المملكة، مبيناً حرص القيادة ومؤسسات الدولة على أن تكون تلك الفرص الاقتصادية متاحة وظاهرة لجميع رواد الأعمال، للإسهام في تنمية مجتمعهم، واقتصاد بلادهم.
، جامعة الطائف تستعرض دور الابتكار وريادة الأعمال في رؤية 2030 ،
المصدر : الخليج 365
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